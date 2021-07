Punto impazzita dopo uno scontro fugge a folle velocità: frontale con un'altra Fiat. Feriti un bambino e un 49enne

TREVISO - Incidente con fuga in via Sant'Antonio all'altezza di via Pasteur e situazione molto movimentata in città. Una Fiat Punto blu é andata a sbattere lateralmente addosso a una Ford Fiesta con a bordo un bambino di 10 anni e il padre di 42, di Casale sul Sile. La vittima si è messo all'inseguimento della Punto, che a folle velocità all'altezza della rotonda dell'ospedale ha causato un frontale con una Fiat Punto bianca condotta da un 49enne del Burkina Faso, residente a Villorba. Sul posto è arrivato immediatamente il118 per soccorrere il bambino, che non dovrebbe aver subito danni fisici rilevanti, e il conducente della Fiat bianca.

A bordo della Punto blu tre persone residenti nel Napoletano. A carico del conducente scatterà la denuncia per omissione di soccorso, che prevede la reclusione fino a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni, più eventualmente dell'altro per lesioni personali se vi sarà querela. Sul posto due pattuglie della polizia locale per i rilievi di legge.