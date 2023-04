Incidente sulla Postumia, bimbo di 2 anni in terapia intensiva: è stabile ma resta grave

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Versa ancora in condizioni critiche, ma stazionarie, il bimbo di 2 anni e mezzo rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio, 9 aprile, in un incidente avvenuto lungo la Postumia a Motta di Livenza in provincia di Treviso. Attualmente, dopo i primi accertamenti del caso, si trova ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi. C'è da valutare il decorso dopo il tremendo impatto e accertarsi delle lesioni riportate.

L'incidente ha coinvolto una Fiat Punto e una Renault Scenic ed è avvenuto sulla Postumia all'intersezione con via Campagnole. Sul luogo dello schianto oltre all'elisoccorso di Padova e al personale medico del Suem 118 sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere e ripristinare la sicurezza stradale. Il bimbo si trovava nella Fiat Punto con al volante il papà di 47 anni residente a Caorle in provincia di Venezia. Se per il bimbo il quadro clinico è stabile, ma preoccupante, il papà non è in pericolo di vita e si trova ricoverato all'ospedale di Oderzo. Stesso discorso vale per il conducente della Renault Scenic, un uomo di 29 anni di San Donà (Venezia), anch'egli non in pericolo di vita. Sono al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato al tremendo schianto.