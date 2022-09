Treviso, schianto tra una Porsche Cayenne e una Ford Fiesta: donna ferita tra le lamiere

TREVISO - Schianto tra una Porsche e una Ford Fiesta: donna ferita tra le lamiere. Stamane, mercoledì 14 settembre intorno alle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in via san Zeno incrocio Via Ghirada per lo scontro tra due auto. Coinvolto anche un furgone parcheggiato: ferita una donna.

I pompieri, arrivati da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fiesta la conducente, rimasta incastrata, la quale è stata presa in cura dai sanitari del Suem. Illeso l’autista del Porsche Cayenne. Danneggiato anche un furgone che era parcheggiato all’interno di un’aria cantiere. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.