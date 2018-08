Pedone investito sulla Pontebbana: muore durante il trasporto in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLORBA - Incidente all'una di notte del 23 agosto sulla Pontebbana a Castrette di Villorba questa notte. Un'auto, condotta da un uomo di Giavera classe '74, ha investito un cittadino 38enne originario del Marocco, Abdel Aoudate Fattah, e residente a Zero Branco, che stava percorrendo a piedi la strada, forse attraversandola. La vittima è morta durante il trasporto in ospedale. Sul posto il 118 e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.