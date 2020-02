Ultimo aggiornamento: 08:25

TREVISO - Paura nella notte a Fregona per un singolare incidente: in via indipendenza all'altezza del civico 64 ieri sera è avvenuta la fuoriuscita autonoma di un'auto familiare.La corsa del veicolo "impazzito" è finita su una colonnina di un distributore di benzina, senza provocare .- per fortuna - la fuoriuscita di carburante. Solo contuso l'autistaSul posto subito i pompieri di Conegliano per il ripristino delle condizioni di sicurezza.