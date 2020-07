PIEVE DI SOLIGO - Incidente tra due auto, di cui una alimentata a gasolio ed una ibrida in via famiglia Sartori a Pieve di Soligo oggi verso le 13. Colpito anche un contatore del gas nelle immediate vicinanze con una perdita. Sul posto squadra del 118 e VF di Conegliano. Nessun ferito grave. Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA