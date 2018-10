Falciato mentre attraversa la strada sulle strisce: morto un 63enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - È morto dopo il ricovero in ospedale il, a Parè di Conegliano. L'incidente è avvenuto alle 8.30 e la dinamica è al vaglio della polizia locale di Conegliano. Stando alle prime informazioni l'uomo era sulle zebre quando è stato falciato da un'utilitaria per cause ancora da chiarire. Il 63enne è stato subito soccorso e trasferito d'urgenza in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. Troppo gravi però le ferite riportate: il decesso è sopraggiunto dopo il suo arrivo in pronto soccorso.