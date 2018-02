Pneumatico forato: il tir striscia sulle barriere per 300 metri e perde il carico

LEGGI ANCHE

PREGANZIOL/MARTELLAGO - Nuovo incidente suldi Mestre alle 14.40 di questo pomeriggio: coinvolto ancora un, questa volta in carreggiata ovest, direzione Milano, al chilometro 396. Il mezzo pesante, con targa ungherese, ha subito laanteriore destro, finendo contro le barriere e il sicurvia laterale, provocando danni per una lunghezza di circa 300 metri.Dopo l’impatto laterale il rimorchio ha ceduto lateralmente provocando, consistente in diverse tonnellate di, che hanno invaso parte della carreggiata. Non si registrano feriti, né altri mezzi coinvolti. Sul posto si sono portati la Polstrada, gli ausiliari di CAV Spa con quattro mezzi operativi della società autostradale e una ditta specializzata per il ripristino delle condizioni ottimali di viabilità.Le operazioni di recupero del carico e pulizia proseguiranno per alcune ore, attualmente il tratto autostradale risulta percorribile su due corsie, senza particolari problemi di traffico. Eventuali criticità in zona saranno presegnalate dai pannelli a messaggio variabile e dal personale sul posto.