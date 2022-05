Falciata da un'auto mentre attraversa la strada: è gravissima

CONEGLIANO - Questa mattina, 20 maggio, verso le 11.30 in via Ortigara a Parè di Conegliano, a ridosso della chiesa parocchiale, una donna è stata investita da una Ford C-Max guidata da un anziano. La donna, che stava attraversando la strada a piedi in prossimità delle strisce, è stata colpita da una vettura. La malcapitata è caduta a terra sbattendo la testa sul marciapiede.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilista: è intervento l'elicottero del Suem per le prime cure, poi la donna gravemnte ferita è stata trasportata in ambulanza a Conegliano.

Importanti le ripercussioni sul traffico, già compromesso dall'incidente avvenuto lungo via Crevada a Refrontolo.

