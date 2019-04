PAESE - Incidente stradale oggi pomeriggio, 25 aprile, in via Brondi a Paese. Dopo lo schianto contro il palo, la persona che guidava l'auto è scappata. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e anche personale del Comune per rimettere in sesto la segnaletica stradale distrutta. Sono in corso le ricerche dell'autore del disastro.

