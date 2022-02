MONTEBELLUNA - «Non rispondeva al telefono. Allora le ho mandato un messaggio. Le ho detto che sarei passato a prenderla, anche se abitiamo vicini all’ospedale, pioveva. Vengo io, le ho scritto. Niente. Ho pensato che forse la visita al braccio era andata per le lunghe. Sa, ci sono liste d’attesa, adesso che l’ospedale ha ripreso parte della sua attività ordinaria, magari finiscono oltre l’orario. Allora verso le 19.30 le ho mandato un altro messaggio: Maria, ti ho preparato la cena, io ho già mangiato che poi devo scappare per le prove del cabaret. Era già morta da un pezzo e non lo sapevo. L’ho saputo alle 20.20 dal fratello: l’hanno presa sotto, mi ha detto. È stata una scossa terribile». Francesco Sartoretto è un uomo senza pace. Solido, per quanto la situazione permetta di esserlo. Fragile, di fronte all’enormità della perdita. «È da lunedì sera, 14 febbraio, che piango e non dormo, un dolore così non si può affrontare. Lì per lì il fratello mi aveva detto: hanno preso sotto una Maria Comin ma forse non è lei. Io però avevo già collegato tutto: un’ora e mezza di chiamate e messaggi senza risposta, ecco perchè. Stavo tornando da Treviso, la strada non finiva mai. Non l’ho mai trovata così lunga. Da Treviso a Montebelluna mi sono sembrati 150 chilometri».

L’AFFETTO

Oggi è un altro giorno, ma uguale sotto la stessa cappa nera. Tè, caffè. Caffè, tè. Per non dormire mai, per non risvegliarsi. E amici. Tanti, nel momento del bisogno. Nel suo appartamento di via Venanzio sono numerosi e non è pura cortesia, è partecipazione vera. Seduti fra tavolo e divano, distribuiscono manciate di conforto. Compagno di Maria ormai da 16 anni, Francesco ha perso in un unico istante l’anima gemella, la musa, lui autista Mom e cabarettista, sempre pronto a strappare una risata sui palchi di mezza provincia. «Era una donna gioviale, sorridente, mi seguiva agli spettacoli. Per 25 anni, fino al 1996, ha gestito il bar Carpen, qui vicino. Tutti la conoscevano per la sua solarità, anche nelle palazzine qui attorno e tutti sono sconvolti. Come me». Il pensiero vola subito a via Montegrappa, 300 metri a piedi. «Quello è un punto maledetto. Ci sono sempre stati incidenti. Maria è stata travolta lì, aveva il collo spezzato, non c’è stato nulla da fare» ricorda mentre tiene stoicamente a freno le lacrime. I disastri spesso sono legati a una concatenazione di eventi. In quello di lunedì ha sicuramente inciso la pioggia: «Crea delle zone d’ombra -ammette- ve lo dico io che guido le corriere. A volte ho dei problemi e non certo di vista che è ottima. Quando piove bisogna stare in guardia, tanta gente non si rende conto che in quell’angolo può esserci una persona». È andata esattamente così: l’automobilista, un 60enne residente in città che ora verrà indagato per omicidio stradale, non si è reso conto di nulla. Non ha visto la donna impegnare la carreggiata a passo svelto sotto il diluvio. «È andato via dritto -dice Francesco- non ha neppure toccato i freni». E anche dopo, quando il tonfo dell’impatto lo ha scosso dal suo torpore, non ha capito nè cosa poteva aver colpito, nè dove. Si è fermato, certo, ha dato l’allarme, è rimasto sul posto muovendosi avanti e indietro in stato catatonico mentre una dottoressa di passaggio si piegava sopra quel corpo già esanime a terra, mentre l’ambulanza arrivava in meno di 3 minuti. Ma lui si stava ancora chiedendo cos’era successo. Com’era potuto succedere.

IL DESTINO

Maria l’altra sera era stata a una visita ortopedica: «In giugno si era fratturata un braccio, aveva un po’ di dolori e ha deciso di farsi visitare dalla specialista, anche perchè adesso aveva una placca. Era appena uscita e stava andando dalla figlia in via Ortigara, poi non l’ho più sentita». Lascia una figlia, Donatella, e un nipote di 14 anni, promessa del Volley Treviso. Ieri Francesco era a Treviso proprio per lui. Lui e Maria dovevano andare assieme a prendere il nipote, ma non avevano fatto i conti con il destino. Un’auto, l’asfalto lucido, la pioggia battente, la visibilità precaria, quella via alberata che trasmette un senso di falsa sicurezza: una tempesta perfetta. Maria pensando alla figlia, al nipote, a Francesco, ai suoi affetti e ai suoi amori, ha attraversato. È stata colpita in pieno e non si è rialzata più.