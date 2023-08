Auto vola fuori strada e si cappotta: miracolati i tre giovani a bordo

Paura questa sera, 17 agosto, a Roncadelle di Ormelle, in via Negrisia. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Conegliano l'auto su cui viaggiavano tre persone, all'altezza delle Cantine Borgo Molino, è uscita di strada cappottandosi in un campo. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco e ai militari dell'Arma, due ambulanza e l'elisoccorso fatto decollare dal Ca' Foncello. I tre feriti, tra i quali una 21enne residente a Farra di Soligo, sono stati portati agli ospedali di Oderzo e Treviso. Stando alle prime informazioni nessuno di loro sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.