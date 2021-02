Incidente oggi sulla Postumia. L'auto esce di strada e finisce ribaltata, abitacolo accartocciato: ferito un uomo

VEDELAGO (TREVISO) - Incidente questa mattina intorno alle 9.14 sulla via Postumia, all'altezza di Vedelago. Un'auto è uscita di strada autonomamente, finendo rovesciata e con l'abitacolo accartocciato: difficile per i vigili del fuoco, intervenuti subito sul posto, riuscire a estrarre il conducente, l'uomo è stato affidato alle cure del 118, nonostante le condizioni dell'auto, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 12:31

