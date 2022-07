Oderzo, schianto sul platano: un morto e tre feriti. Volpago, auto fuori strada, ferito il conducente

TREVISO - Un'altra tragedia della strada e un utleriore incidente nel Trevigiano nel giro di poche ore. Questa mattina, alle 8, a Oderzo un'auto si è schiantata contro un platano. Nel violento impatto è morto un uomo di 34 anni. Secondo le prime notizie si tratta di un cittadino pakistano, ospitato all’ex caserma Zanusso. Il bilancio dello schianto parla anche di tre feriti, soccorsi e trasportati all'ospedale.

Ieri sera invece, poco dopo le 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castagnè a Volpago del Montello per la fuoriuscita autonoma di strada di un’auto. È rimasto ferito il conducente. I pompieri, arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto ed estratto l'uomo al volante, che è stato preso in cura dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con il recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.

Nella foto l'incidente di Volpago.