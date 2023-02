ISTRANA - Oggi 28 febbraio alle 16.15 infortunio sul lavoro a Istrana (Treviso): in un cantiere edile, un giovane operaio - per cause in corso accertamento - avrebbe perso equilibrio precipitando da un ponteggio da un'altezza di circa 6 metri. Il ferito, A. F., ha 28 anni .

Soccorso ed elitrasportato a Treviso, non sarebbe in condizioni critiche. Lo Spisal sul posto per i rilievi di legge.