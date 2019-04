Finisce fuori strada, resta incastrato fra le lamiere: pensionato gravissimo

MOTTA DI LIVENZA (Treviso) - Grave incidente stradale nel pomeriggio a Motta, in direzione di Meduna di Livenza. Il conducente della utilitaria, un pensionato, è stato estratto con fatica dai vigili del Fuoco di Motta di Livenza.



Il ferito era in gravi condizioni e l'elisoccorso l'ha subito trasferito in rianimazione al Ca' Foncello.



I particolari sul Gazzettino del 7 Aprile

