Perde il controllo del suo motorino e cade sbattendo la testa: muore un 45enne

MOTTA DI LIVENZA - Incidente mortale a Motta di Livenza (Treviso). Un uomo di 45 anni ha perso la vita oggi pomeriggio, 28 agosto, cadendo dal suo motorino. Inutile ogni tentativo di soccorso. La tragica fuoriuscita è avvenuta nella frazione di San Giovanni. L'uomo stava percorrendo via Madonna della Seggiola. All'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. I soccorsi sono scattati immediatamente. Il Suem 118 è arrivato sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Ma ogni tentativo di salvare il 45enne è stato inutile. Troppo gravi le ferite riportate. Le cause dell'incidente - l'ennesimo nella Marca trevigiana - sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.