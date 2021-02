Perde il controllo della Vespa: ragazzino ferito nello schianto

NERVESA DELLA BATTAGLIA - Incidente nel primo pomeriggio di domenica lungo via VIII Armata, sul Montello, nel territorio comunale di Nervesa. Vittima di un'uscita di strada autonoma è stato un ragazzo del posto, minorenne, che viaggiava in sella a una Vespa. Percorrendo quella che è nota come strada panoramica del Montello, a poche centinaia di metri dall'abitato e in prossimità di una curva, il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo per schiantarsi a lato della carreggiata. Per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma le condizioni del ragazzino non destano preoccupazione: ha rimediato diversi traumi e fratture, ma non è mai stato in pericolo di vita.

