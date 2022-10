Treviso. Incidente in moto, è morto il motociclista di Preganziol, aveva perso subito conoscenza

TREVISO - Muore in ospedale a poche ore dallo schianto in moto. Non ce l'ha fatta Andrea Balzan, 59 anni, di Preganziol, vittima dell'incidente di domenica pomeriggio, 16 ottobre, a Monigo, a due passi dallo stadio di rugby.

La ricostruzione dell'incidente

Poco dopo le 18 l'uomo aveva perso il controllo della sua moto stradale di grossa ciclindrata all'altezza della rotonda di via Cisole. E' stato sbalzato di sella ed è caduto a terra. L'impatto con l'asfalto è stato talmente violento da fargli perdere conoscenza e battito. I sanitari lo hanno rianimato a lungo, in una corsa contro il tempo che in un primo momento aveva dato qualche barlume di speranza nonostante le gravissime condizioni del centauro. Stabilizzato sul posto, Balzan è stato trasportato al Ca' Foncello, dove è deceduto in tarda serata. Spetta ora agli agenti della polizia locale ricostruire l'esatta dinamica della fuoriuscita autonoma in cui la velocità o forse una distrazione potrebbero aver avuto un ruolo importante. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, per eventuali accertamenti, che ha disposto il sequestro della moto.