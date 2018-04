Fuori strada sul Grappa con la moto: centauro 34enne perde la vita

BORSO DEL GRAPPA - Ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito fuori strada. A perdere la vita lunedì pomeriggio un centuaro di cui non sono ancora state rese note le generalità ma originario di Mussolente, nel Vicentino. L'uomo, 34 anni, stava percorrendo la provinciale 140, via General Giardino, quando per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo del manubrio ed è finito fuori strada morendo sul colpo. Inutili i tentativi di salvargli la vita da parte del Suem di Treviso e Crespano

