San Fior, ragazzo di 18 anni muore in un incidente. Stava provando la moto di un amico - Foto Video

SAN FIOR (TREVISO) - Prova la moto di un amico, perde il controllo del mezzo e si schianta: muore a 18 anni . L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 di mercoledì 1 novembre nel comune di San Fior, in provincia di Treviso.

La vittima, un ragazzo del posto del quale per il momento sono state diffuse solo le iniziali, D.G., era in sella a una moto Motard di un amico, la stava provando percorrendo via Galilei in direzione della stazione ferroviaria, ma qualcosa è andato storto: all'improvviso il ragazzo ha perso il controllo della motocicletta, finendo prima contro il marcipiapiede e poi addosso a un cancello.

E' stato soccorso dal Suem e trasportato d'urgenza in ospedale a Conegliano: le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è deceduto.