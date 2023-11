Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, gravissimo un 17enne

SAN FIOR - Schianto in moto, 17enne gravissimo. Tragico incidente oggi pomeriggio, 1 novembre, poco prima delle 16, a San Fior, in via Galilei.

Un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada. Le sue condizioni sono parse subito critiche. Soccorso dal Suem 118, è stato trasportato d'ugenza all'ospedale. Sul posto anche la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi di legge. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio.

+++ Notizia in aggiornamento +++