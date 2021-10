Si schianta in moto contro una Golf all'incrocio e vola oltre la recinzione: 26enne morto sul colpo

TREVISO - Domenica di sangue sulle strade della Marca con due giovani vittime in poche ore: un altro incidente mortale - dopo quello di questa mattina a Caerano San Marco - nella tarda mattinata è costato infatti la vita a un centauro di 26 anni, Giovanni Di Napoli, di San Polo di Piave, in sella a una moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto a Tezza di Vazzola (Treviso), lungo la provinciale 38. All'altezza dell'incrocio tra via Grave e via Colonna una moto e un'auto (una Golf nera) sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro volato in un campo oltre la recinzione: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è stata ancora resa nota l'identità della vittima.

APPROFONDIMENTI DOMENICA DI SANGUE Sbanda e si schianta con la Bmw del suo datore di lavoro: morto un... CHIONS Neopatentato ubriaco si schianta nel parcheggio e danneggia 4 auto CAORLE Frontale fra un'Audi e un furgone: morto l'automobilista e 3...

A nulla sono valsi i soccorsi del Suem 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Conegliano.