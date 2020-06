TREVISO/BELLUNO - Pauroso incidente nella galleria Montebaldo di Vittorio Veneto sulla A27 in direzione Belluno intorno alle ore 14. Un motociclista ha sbandato autonomamente finendo sui muri della galleria.



Sul posto i pompieri di Vittorio Veneto, il 118 e le forze dell'ordine.



Il centauro è grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 15:57