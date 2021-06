Sbanda e cade con la sua moto: militare americano muore sul colpo

CORDIGNANO (Treviso) - Tragico incidente stradale questa sera nella Marca: un motociclista è volato fuori strada e ha perso la vita. Si tratta di un militare americano di 37 anni in servizio alla base Usaf di Aviano (Pordenone).

L'incidente è avvenuto a Cordignano, in via Redipuglia, poco prima delle 21: il centauro - di cui non è ancora stato reso noto il nome - è rimasto esanime sull'asfalto: era in sella a una moto di grossa cilindrata.