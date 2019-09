Centauro si schianta in centro contro un'auto: ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Brutto incidente questa mattina alle 10 in via Nazario Sauro appena dopo il centro di Istrana verso Castelfranco: lo schianto tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista che è rimasto a terra infortunato.Sul posto i VVF di Castelfranco il 118 e la polizia stradale per i primi soccorsi: il centauro è stato ricoverato, pare non in pericolo di vita.