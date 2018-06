Scontro fra una moto e una Mercedes: il centauro padovano perde la vita

I vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Damiani e San Martino Solferino a Castelfranco Veneto per mettere i mezzi in sicurezza.

DOPO POCO SCHIANTO MORTALE A SEMONZO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO -intorno alle 9.50 di questa mattina, primo giugno, aVeneto. A scontrarsi sono state unae una Mercedes, purtroppo nello schianto il motociclista, un- ha perso la vita. Illeso l'automobilista.Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la vittima, e la polizia locale di Castelfranco Veneto.