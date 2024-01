Incidente sulla Feltrina a Pederobba. Violento scontro frontale tra due auto: morto un 22enne e tre feriti

PEDEROBBA (TREVISO) - Terribile incidente tra due auto oggi, 4 gennaio, sulla Strada Feltrina all'altezza di Onigo di Pederobba: morto un ragazzo di 22 anni. L'impatto violentissimo e frontale tra due macchine intorno alle 19.50. Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno preso in carico tre persone mentre per la quarta non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. Due sarebbero in gravissime condizioni, portati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, uno in elicottero e l'altro in ambulanza. L'altro, meno grave, è stato portato all'ospedale di Montebelluna.

Nelle due auto c'erano rispettivamente tre e una persona, quattro in tutto i coinvolti. Inevitabili i disagi per il traffico.