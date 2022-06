Incidente nella notte in via Montello, morto centauro di 41 anni

MONTEBELLUNA - Incidente in via Montello a Montebelluna. Un impatto fortissimo dove ha perso la vita Patrizio Tormena un motociclista di 41 anni residente a Vidor. L'uomo è morto quasi sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente ma pare che il centauro, sia uscito in maniera autonoma di strada all'altezza del supermercato Mega. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Treviso. Sul posto medico e infermieri del Suem 118 ma per il motociclista non c'è stato niente da fare.