Scontro fra moto e auto in centro: morto sul colpo centauro 53enne

TREVISO - Ancora una vittima della strada in Veneto in un fine settimana dal bilancio tragico: la vittima è unCesare Raccanelli, 53 anniresidente a Vazzola, padre di due figli, che verso mezzogiorno di oggi, sabato 26 ottobre, è deceduto dopo lo schianto contro un'auto in via Verri a Mareno di Piave.Leggi anche: Travolto sulle strisce pedonali mentre va a teatro: muore noto orefice