Strage di Godega, la nonna di Daniele: «Non riesco a crederci, qui sono morte già troppe persone»

GODEGA - Sul luogo dell'incidente la nonna di uno dei giovani ragazzi, Daniele De Re: «Non riesco a crederci, non può essere vero». Una presa di coscienza immediata, dopo l'incredulità iniziale. La nonna del 19enne è andata sul luogo dell'incidente, in via Cordignano a Godega di Sant'Urbano per vedere con i suoi occhi quanto accaduto e dove il suo nipotino ha tirato l'ultimo respiro. «Sono già morte troppe persone in questa strada», ha sottolineato prima di raccogliersi nuovamente nel dolore.