Incidente in via Terraglio: terribile schianto tra uno scooter e una macchina, morto lo scooterista. È la settima vittima da inizio mese

PREGANZIOL - Ancora sangue nelle strade della Marca. Terribile incidente intorno alle 13.53 di oggi, 18 settembre, nella zona di Frescada di Preganziol. Morto un uomo, è la settima vittima nel trevigiano da inizio settembre.

L'impatto violentissimo tra uno scooter e un'auto in via Terraglio, all'altezza della fabbrica di caffè Goppion. Il bilancio è di un morto e di un ferito.

I soccorsi sono stati tempestivi ma per una delle due persone coinvolte non c'è stato niente da fare. Ad intervenire sul posto il Suem 118 e i Vigili del fuoco. Per regolamentare il traffico e per i rilievi, presenti anche gli agenti della polizia stradale.

+++notizia in aggiornamento+++