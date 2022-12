Investito e ucciso da un'auto in Strada Ovest. E' la 73esima vittima di questo 2022 in provincia di Treviso

TREVISO - Anziano investito e ucciso in strada ovest, a Treviso. Ancora sangue sulle strade della Marca: l'ennesimo incidente mortale è successo oggi all'alba, in viale della Repubblica, all'altezza dell'autoscuola Gobbo. Inevitabili le ripercussioni sul traffico mattutino. L'anziano è la 73esima vittima sulla strada in un 2022 che si conferma così un "annus horribilis".

Incidente mortale, vittima e dinamica

Il 74enne L. B., residente a San Pelajo, è stato falciato da un'auto. Erano le 6.20: la chiamata ai soccorsi è stata immediata ma per l'anziano ormai non c'era più niente da fare. Il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. L'esatta dinamica e le cause sono al vaglio dei militari.