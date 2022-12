Finisce nel fossato con l'auto, sale sulla strada e viene investito: morto sul colpo

TREVISO - Questa mattina, sabato 17 dicembre, alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Noalese a Quinto di Treviso per un incidente stradale: è deceduto un uomo.

Da una prima ricostruzione, un automobilista alla guida di una Opel Meriva dopo essere finito fuori strada nel fossato, è sceso dall’auto ed è stato investito in strada da una Renault Clio, dopo essere salito sul ciglio. La vittima è Livio Babetto, 44 anni, camionista originario di Zero Branco, ma residente a Noale nel Veneziano; stava andando al lavoro. In corso di valutazione da parte della polizia stradale il coinvolgimento di una terza auto, che potrebbe essersi allontanata dopo un precedente incidente con l'Opel Meriva finita nel fossato. I vigili del fuoco sono accorsi da Treviso con due squadre. L'incidente è successo all'altezza del supermercato Prix, poco prima del distributore Vega, andando da Treviso verso Padova.

Notizia in aggiornamento