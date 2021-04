Si schianta frontalmente contro un tir: giovane automobilista muore all'istante. Traffico paralizzato

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Incidente mortale oggi, 9 aprile, all'incirca alle 17.30 a Pieve Soligo in via Crevada, la strada provinciale che va verso Conegliano. Un botto tremendo tra un'auto e un camion che si sono scontrati frontalmente e per l'automobilista non c'è stato nulla da fare: è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem con l'elicottero e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo dell'auto. Il traffico è paralizzato, code e rallentamenti.

+++Notizia in aggiornamento +++