Schianto con la moto da cross, ragazza minorenne muore sul colpo

PIEVE DEL GRAPPA - Schianto mortale a Pieve del Grappa: minorenne morta sul colpo dopo la fuoriuscita autonoma di strada con la moto.

Tragedia oggi pomeriggio, 9 marzo. L'incidente è successo verso le 17.30 in via Montenero. La ragazza, in sella a una moto da cross, avrebbe perso all'improvviso il controllo della due ruote, impattando contro un muretto. Immediati i soccorsi: il Suem 118 è intervenuto con ambulanza e automedica e sul posto è atterrato anche l'elisoccorso ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri.

