I feriti sarebbero due giovani (di 18 e 28 anni) e non solo uno come appariva in un primo momento. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4.15. L'altro ferito è il conducente della Peugeot 208, un giovane di Pordenone, pure lui ricoverato in ospedale.



Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.

+++ I particolari sul Gazzettino del 22 gennaio +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Due incidenti stradali hanno funestato la Marca nella notte: il più grave è avvenuto a San Fior all'altezza di via Europa 46: sono rimaste coinvolte due auto, una, quest'ultima con due giovani a bordo.Purtroppo il ragazzo che guidava la Punto è deceduto sul colpo ed il passeggero al suo fianco è ferito in maniera seria. La vittima aveva 18 anni, e risiedeva nella zona.