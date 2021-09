Moto contro un furgoncino, centauro di 62 anni muore sul colpo

MOTTA DI LIVENZA (Treviso) - Scontro fatale tra una moto e un furgoncino stamattina, 2 settembre, a Motta di Livenza (Treviso). Un motociclista di 62 anni - M. D. T., originario del posto - è morto nell'impatto. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 in via Callalta, all'altezza del civico 27. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118 ma per il centauro non c'era ormai più niente da fare. Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri. Le cause e l'esatta dinamica del sinistro sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Si tratta della 31.ma vittima della strada in soli 3 mesi nella Marca trevigiana. Tre le vittime negli ultimi 4 giorni: il 30 agosto Federico Brion, 26 anni, è deceduto a Fonte nell'impatto tra la sua auto e un camion; il 31 agosto Teresa Betto, 84 anni, è stata investita a Ponte della Priula di Susegana mentre attraversava la statale Pontebbana. Stamattina il 62enne centauro.