MOTTA DI LIVENZA - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 dicembre, a Motta di Livenza. Poco dopo le 15 una motocicletta è uscita di strada lungo via Friuli, l'impatto è stato violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Le cause dell'incidente e l'esatta dinamica sono al vaglio dei carabinieri impegnati nei rilievi.

