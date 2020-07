Moto fuori strada nella notte: centauro muore, grave l'amica di 22 anni

TREVISO - Schianto all'alba a Ramon di Loria nel Trevigiano: una moto di grossa cilindrata è finita fuori strada, e ci sono stati due feriti: una ragazza di 22 anni e l'amico che guidava di 38. Purtroppo pochi minuti dopo l'arrivo dei soccorsi quest'ultimo è deceduto.



Si tratta di T. D. trevigiano di Castelfranco, classe 1982; la giovane ferita, B. A. è ricoverata a Castelfranco e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale.



