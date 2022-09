Nuovo incidente sulle strade trevigiane: 58enne investito mentre attraversa la strada, morto sul colpo

MANSUE' - Alle 6.30 di questa mattina, martedì 13 settembre, in via Portobuffolè nel Comune di Mansuè (Treviso) una Renault Captur condotta da un uomo di 74 anni che si stava dirigendo da Pordenone verso Oderzo, per cause in corso di accertamento ha investito un cittadino bosniaco del '64 residente nella zona, H.I., che stava attraversando la sede stradale a piedi.

L'investito è deceduto sul colpo. Sul posto per i rilievi di legge e gli accertamenti sulla dinamica i carabinieri di Conegliano. L'incidente è accaduto all'altezza del distributore Energyca. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico, creando notevoli disagi alla circolazione.

+++ notizia in aggiornamento +++