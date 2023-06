Esce di strada con l'auto e si ribalta nel fosso: perde la vita a 49 anni

GORGO AL MONTICANO - Perde il controllo dell’auto, finisce nel fossato che costeggia la carreggiata e rimane incastrato nell’abitacolo dopo il ribaltamento della vettura. Per Vasco Basso, 49enne di Salgareda, non c’è stato nulla da fare: quando è stato estratto dalle lamiere era già privo di vita.

L’ennesimo incidente mortale di questo 2023 si è verificato poco dopo le 22 in via XI Febbraio a Gorgo al Monticano, una stretta strada di campagna, poco illuminata e con diverse curve che non permettono alle auto di toccare forti velocità, che collega la frazione opitergina di Malintrada a quella gorghense di Cavalier.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, l’auto di Basso ha sbandato dopo una curva a sinistra.

Non è chiaro se l’uomo abbia perso il controllo a causa della velocità e di un malore. Dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso si è subito alzato in volo l’elicottero mentre da quello di Motta di Livenza è stata inviata un’ambulanza. In via XI Febbraio sono arrivati in contemporanea anche i vigili del fuoco. Al loro arrivo il 49enne aveva già perso conoscenza. Le operazioni per cercare di estrarlo dalle lamiere sono durate qualche minuto, rese difficoltose dall’inclinazione dell’auto e dalla profondità del fossato. Una volta liberato, Vasco Basso è stato preso in cura dai sanitari che però, dopo i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.