Schianto sulla Feltrina: morti due giovani, tre feriti

CROCETTO DEL MONTELLO - Schianto mortale sulla Feltrina: due morti e tre feriti, di cui uno gravissimo. E' il bilancio del terribile incidente avvenuto oggi pomeriggio tra i comuni di Crocetta del Montello e Cornuda, lungo la Feltrina tra una Skoda e una Nissan. Per la giovane coppia che viaggiava a bordo di una delle due auto non c'è stato nulla da fare: lui, 34 anni, di Trento, lei 29, di Belluno. Entrambi sono morti sul colpo, le salme estratte dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Conducente e passeggeri dell'altra vettura sono stati invece tirati fuori vivi dalle lamiere e affidati alle cure del Suem 118. Il più grave è stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gli altri due hanno raggiunto in ambulanza l'ospedale di Montebelluna. Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Montebelluna.