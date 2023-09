Incidente mortale a Farra di Soligo. Finisce fuori strada, automobilista non ce l'ha fatta

FARRA DI SOLIGO - Incidente mortale a Farra di Soligo. Ieri sera, 21 settembre, a perdere la vita è stato un 46enne, M. D. (queste le iniziali) che con la sua Toyota Yaris è finito fuori strada mentre percorreva via Cavallotto, la strada che collega il centro abitato di Campea a quello Col San Martino.

Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Via Cavallotto è infatti una strada collinare, piuttosto isolata e quindi non particolarmente frequentata, specialmente in orario serale e notturno.

La sbandata fatale si è verificata al termine di via Cavallotto in territorio comunale di Farra di Soligo a Col San Martino, all’incrocio della strada che porta a Combai e l’auto del 46enne scendeva da Guia verso via Canal Novo. La segnalazione dell’incidente è giunta agli operatori del Suem 118 verso le 21.15 quando sono scattate tutte le operazioni di soccorso. Sul posto è giunta in breve tempo l’ambulanza assieme agli agenti delle Polstrada di Vittorio Veneto e ai vigili del fuoco. Una volta localizzata l’automobile e la zona dello schianto mortale c’è stato poco da fare per poter salvare la vita al 46enne che è deceduto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Tra le cause che hanno provocato la fatale uscita autonoma di strada non si esclude il fatto che il manto stradale fosse bagnato e quindo reso viscido dalla leggera pioggia caduta nella zona proprio in serata.