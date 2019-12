Fiat Uno travolge scooter: operaio muore mentre torna dal lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CROCETTA - Sul suo scooter centrato da un'auto: muore sul colpo un papà di 49 anni. A. E., originario del Marocco, ma da 17 anni regolare in Italia con la famiglia. Da un mese era diventato papà per la seconda volta (la prima figlia ha 10 anni) e ieri dopo aver finito il turno di lavoro, come operaio in un'azienda della zona, stava tornando aquando all'altezza di un distributore è stato preso in pieno da un'auto - una Fiat Uno - guidata da un connazionale 60enne.Il 49enne operaio è sbalzato dallo scooter finendo sull'asfalto.Vano l'immediato arrivo dell'elisoccorso del Suem di Treviso: il cuore del 49enne si era già fermato