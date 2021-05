Pedala con un amico, cade e batte la testa: ciclista morto sul colpo

TREVISO - Tragedia questa mattina poco prima delle 10 in via Belli a Fonte Alto: un ciclista trevigiano che pedalava insieme ad un amico è improvvisamente sbandato, perdendo l'equilibrio e finendo poi rovinosamente a terra. Ha battuto la testa ed è rimasto incosciente sull'asfalto. Malgrado l'immediato allarme lanciato dall'amico l'uomo - di cui non si conoscono le generalità - è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del Suem.

Non ci sarebbero altre persone nè veicoli coinvolti, ma si attendono gli accertamenti delle autorità.

++ IN AGGIORNAMENTO ++