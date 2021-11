Schianto in A4, furgone contro camion: un morto, autostrada chiusa e caos

CESSALTO - Incidente mortale pochi minuti dopo le 12 di oggi, 10 novembre, sull’autostrada A4 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto al km 430 in direzione Trieste. Un furgone ha tamponato un mezzo pesante. Il bilancio è ancora una volta tragico: è deceduto l'autista del furgone. Il furgone è di un'azienda agricola di San Giovanni al Natisone (Udine). Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. L'autostrada è rimasta chiusa per quasi due ore.

A4 chiusa

Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autovie Venete ha infatti disposto la chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Pertanto, è stata resa obbligatoria l’uscita al casello di San Donà ed è stato chiuso lo svincolo in ingresso per chi è diretto a Trieste. I pompieri arrivati da San Donà e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza e verso le 14 l'autostrada è stata riaperta.