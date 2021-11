Incidente frontale sulla Castellana: muore un 32enne, gravissimi gli altri 4 amici in auto con lui

TREVISO - Incidente mortale questa notte alle 5.09 lungo la Castellana. Una Ford Fiesta su cui viaggiavano cinque ragazzi originari del Burkina Faso proveniente da Paese e diretta a Treviso all'altezza dell'incrocio con via Mandela ha perso il controllo e si è schiantata frontalmente con un camion di una ditta di legnami. Nell'impatto frontale violentissimo ha perso la vita Haycinthe Gael, 32 anni, residente a Carbonera. Gli altri 4 ragazzi sono tutti ricoverati in ospedale a Treviso in gravissime condizioni.