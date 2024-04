Incidente a Castelcucco. Ciclista investito da un'auto, Alfredo Ceccon è morto a 55 anni. Stava partecipando ad un raduno amatoriale

CASTELCUCCO (TREVISO) - Incidente mortale a Castelcucco intorno alle 9.50 di oggi, 7 aprile, in via Santa Lucia, nei pressi del cimitero. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un violento impatto tra un'auto e un ciclista. Ad avere è stato proprio quest'ultimo, Alfredo Ceccon di 55 anni residente a Resana. Sul posto i sanitari del Suem 118 di Crespano del Grappa e la polizia locale dell'Unione montana del Grappa per i rilievi del caso.

Chi era Alfredo Ceccon

Ceccon viveva da solo a Resana dove correva come amatore con il gruppo ciclistico R2 Team.

Proprio questa mattina stava partecipando al raduno sociale di apertura della stagione ciclistica del team a Castelcucco e, insieme ad altri membri del Team si erano dati appuntamento a Resana per scattare una foto di gruppo prima dell'inizio della competizione. Alcuni di loro si sono poi fermati a Resana per aiutare come volontari alla gara podistica "Marcia delle tre fontane" mentre altri, tra cui anche Ceccon, sono andati al raduno di Castelcucco.