Sbanda e si schianta a lato strada: morto un giovane di 23 anni

TREVISO - Tragico schianto e altra vittima della strada questa mattina a Caerano San Marco in via Monte Grappa all'altezza del civico 167: ha perso la vita il giovane che era al volante di una Bmw, un ragazzo di 23 anni.

L'incidente poco dopo le 5 di mattina: sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna. La vittima, C. C. B., viaggiava da solo ed è stato estratto ancora vivo dall'abitacolo ma è deceduto subito dopo per la gravità delle ferite riportate.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++